Банк ВТБ (Беларусь) направил средства на развитие белорусского спорта

Поддержка белорусского спорта и активное содействие его развитию – одно из основных направлений некоммерческой деятельности банка ВТБ (Беларусь), который является спонсором и на постоянной основе поддерживает БОО «Федерация настольного тенниса», ОО «Белорусская федерация баскетбола» и футбольный клуб «Динамо-Минск». Объем спонсорской помощи спортивным организациям в 2019 году составил более 280 000 белорусских рублей. Выделенные средства направлены на укрепление материально-технической базы, организацию тренировочного процесса, строительство и содержание физкультурно-спортивных сооружений и др.

«Банк ВТБ активно способствует развитию спорта высших достижений в Беларуси, при этом уделяя особое внимание поддержке детского спорта. Инвестиции в его развитие – это не только вклад в здоровье подрастающего поколения, но и залог успеха наших спортсменов на международных аренах в будущем», - отметил председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby