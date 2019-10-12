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13. 10. 2019

Банк ВТБ (Беларусь) направил средства на развитие белорусского спорта

Поддержка белорусского спорта и активное содействие его развитию – одно из основных направлений некоммерческой деятельности банка ВТБ (Беларусь), который является спонсором и на постоянной основе поддерживает БОО «Федерация настольного тенниса», ОО «Белорусская федерация баскетбола» и футбольный клуб «Динамо-Минск». Объем спонсорской помощи спортивным организациям в 2019 году составил более 280 000 белорусских рублей. Выделенные средства направлены на укрепление материально-технической базы, организацию тренировочного процесса, строительство и содержание физкультурно-спортивных сооружений и др.

«Банк ВТБ активно способствует развитию спорта высших достижений в Беларуси, при этом уделяя особое внимание поддержке детского спорта. Инвестиции в его развитие – это не только вклад в здоровье подрастающего поколения, но и залог успеха наших спортсменов на международных аренах в будущем», - отметил председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров.

 
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