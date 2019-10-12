Глава представительства ЕС обещает хорошие новости о дешевом шенгене

Глава представительства Европейского союза в Минске Дирк Шубель в интервью телеканалу ОНТ пообещал, что «в ближайшее время появятся хорошие новости» относительно упрощения визового режима между Беларусью и ЕС. При этом дипломат не смог сказать, когда именно соглашение вступит в силу.

Однако, по его словам, процесс не затянется на длительное время.

Дирк Шубель отметил, что после прохождения всех необходимых процедур будет подписано соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро.