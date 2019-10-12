В Минске для строительства первого транспортного кольца снесут почти 50 зданий

Строительство первого транспортного кольца в Минске завершат в 2021 году. В декабре начнутся дорожные работы на заключительном отрезке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" главный инженер "Гордорстроя" Василий Тибеж.

По его словам, расширение и реконструкция улицы Толстого позволит разгрузить движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова и начать реконструкцию самого длинного моста в Минске.

При этом будет снесено 48 хозяйственных построек, зданий и сооружений. Также планируется построить обводную ветку с Брестского направления железной дороги.

Кроме того, в рамках продления улицы Жуковского власти намерены построить двухуровневую транспортную развязку с подземными пешеходными переходами, безбарьерной средой, велодорожкой и тротуарами.