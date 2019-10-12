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14. 10. 2019

У Молодых христианских демократов сменился руководитель

12 октября под Минском состоялся съезд оргкомитета общественной организации «Молодые христианские демократы» - молодежного крыла оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия». На съезде Марина Хомич, возглавлявшая МХД с декабря 2011 года, заявила о сложении с себя полномочий председателя, сообщили Телеграфу в БХД.

Новым председателем оргкомитета была выбрана Надежда Гацак, ее заместителями — Марина Хомич и Евгений Дудкин.

Надежде Гацак 32 года. Она окончила Исторический факультет БГУ, а ее фоторепортажи публиковались на страницах ряда белорусских независимых СМИ, в том числе и Телеграфа.

Оргкомитет «Белорусской христианской демократии» был основан в 2004 году, но ни одна из попыток официальной регистрации – как партии, так и общественных организаций – не увенчалась успехом.

 
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