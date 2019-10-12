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14. 10. 2019

Лукашенко пожелал, чтобы в Беларуси рождалось как можно больше детей

Источник фото: Президент Беларуси

Приоритеты социальной политики Беларуси нацелены на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Об этом говорится в поздравлении президента Александра Лукашенко с Днем матери, который празднуется 14 октября.

«Счастливый детский смех - это гимн будущему нашей страны», - заявил глава государства.

Вместе с тем президент отметил, что материнство – не только большое счастье, но и огромная ответственность. По его словам, в Беларуси ценят труд многодетных матерей и тех женщин, которые усыновили или взяли на воспитание детей.
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