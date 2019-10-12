Макей посоветовал успокоиться тем, кто ревнует Беларусь к Западу

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ прокомментировал разговоры вокруг улучшения отношений Беларуси с Западом. По его словам, «никто никуда не разворачивается», а белорусские власти просто хотят «иметь добрые, нормальные, сбалансированные отношения со всеми странами».

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