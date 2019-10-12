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14. 10. 2019

Макей посоветовал успокоиться тем, кто ревнует Беларусь к Западу

Министр иностранных дел Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ прокомментировал разговоры вокруг улучшения отношений Беларуси с Западом. По его словам, «никто никуда не разворачивается», а белорусские власти просто хотят «иметь добрые, нормальные, сбалансированные отношения со всеми странами».

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Глава МИД посоветовал успокоиться всем, кто ревнует или подозрительно относится к улучшению отношений Минска с Западом.

По его словам, Запад является вторым по значимости торгово-экономическим партнером Беларуси, и поэтому отношения необходимо налаживать.
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