Российский опыт Smart City на форуме «БАНКИТ»

РЭЦ проведет деловую миссию российских IT-компаний в Республике Беларусь.

«Российский экспортный центр» отправит в Беларусь внушительный «десант» из тринадцати российских компаний сектора IT для участия в Международном Форуме по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2019». В рамках деловой миссии российские компании смогут не только найти новых клиентов и партнеров, но также получить уникальную возможность для презентации международных проектов в сфере высоких технологий», - сказал вице-президент АО «РЭЦ» Давид Оганезов.

С российской стороны в «БАНКИТ-2019» примут участие такие компании, как Virtu Systems (агрегатор комиссионных продуктов), ООО «МГБОТ» – Интернет вещей (образовательные онлайн-технологии, робототехника и электроника), ЗАО «Новый Диск-Трейд» (инновационные технологии в сфере образования), INFOWATCH (IT-решения для анализа и предотвращения утечек корпоративных данных и защиты от кибератак) и другие отечественные предприятия высокотехнологичного сектора.

Одной из важных тем форума станет развитие и внедрение в России и Беларуси технологий Smart City или «Умный город» в банковской индустрии и управлении городским хозяйством.

Как сказал Давид Оганезов, бизнес-миссии РЭЦ являются одним из эффективных и востребованных инструментов поддержки, экспортеры могут при личном контакте обсудить условия выхода на внешние рынки, продемонстрировать товар лицом. В результате бизнес-миссий более 70% участников выходят на экспортные Контракты и успешно находят партнёра за рубежом.

«Интеграция Российской бизнес-миссии в деловую программу Международного Форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2019» – наш ответ на взаимную высокую заинтересованность российской и белорусской сторон в поиске возможностей для реализации совместных проектов», - отметил Давид Оганезов.

В рамках мероприятий Участники проанализируют международный и российский опыт в данной сфере, рассмотрят предлагаемые разработчиками IT-решения и оценят возможности для реализации подобных проектов в Республике Беларусь через механизмы РЭЦ.

АО «Российский экспортный центр» рассматривает сектор IT как одно из наиболее перспективных направлений для несырьевого неэнергетического экспорта и потому оказывает финансово-страховую и консультационную поддержку отечественным компаниям, занимающихся развитием инновационных IT-технологий.

«Российская сторона готова предложить белорусским партнерам комплексные IT-решения, доказавшие свою эффективность. Мы также готовы всесторонне рассматривать вопросы финансирования, кредитования, запуска пилотных проектов в области Smart City и возможности совместной разработки», – комментирует событие руководитель представительства РЭЦ в Республике Беларусь Виктор Доронкевич.

Приобрести билеты на форум и найти подробную информацию о секции «Smart City» можно на сайте БАНКИТа. Следите за новостями в официальной группе facebook. До встречи 22-24 октября в Президент-Отеле по адресу ул. Кирова, 18.