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14. 10. 2019

Лукашенко обсудил развитие «айтишной» Беларуси

Источник фото: Президент Беларуси

14 октября во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко обсуждались «отдельные предложения, которые должны способствовать развитию и страны как "айтишной", и других направлений, связанных с цифровизацией». Об этом сообщили в Администрации главы государств.

Пока же, заявил президент, в направлении информатизации страны «хвастаться особо нечем». Он пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.

Отдельно обсуждалась целесообразность появления в стране отдельного учебного заведения для обучения IT-специалистов.

Как рассказал первый вице-премьер Александр Турчин, такое предложение основывается на необходимости организации в стране подготовки кадров новой формации. «Для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества», - сказал он.
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