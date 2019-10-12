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14. 10. 2019

Нацбанк выпустит обновленные банкноты в 20 и 50 рублей

Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк Беларуси выпустит в 2020 году обновленные банкноты 20 и 50 рублей. Об этом сообщил 14 октября зампредседателя Нацбанка Дмитрий Лапко в ходе международной нумизматической конференции "Белорусскому рублю - 25".

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По его словам, регулятор следит за тенденциями по защите банкнот, использования современных материалов для их изготовления и занимается усовершенствованием наличных денег, передает БелТА.

Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требуется его оптимизация и усиление.
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