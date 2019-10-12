Министерство связи и информатизации изменит займется цифровизацией Беларуси

Министерство связи и информатизации Беларусі наделят полномочиями госрегулирования сферы цифровизации. Такое решение принято 14 октября по итогу доклада президенту, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин.

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В ближайшее время правительство внесет на рассмотрение главы государства проекты соответствующих решений, передает БелТА.

Также решено вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно тесно сотрудничало с представителями IT-сектора и развивало цифровизацию.