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14. 10. 2019

В Беларуси к следующему сентябрю создадут новый ІТ-вуз

IT-вуз создадут в Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщил 14 октября первый вице-премьер Александр Турчин после совещания у главы государства. По его словам, проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность этого вуза, внесут на рассмотрение главы государства в ближайшее время.

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Учредителями учреждения образования станут Парк высоких технологий, БГУ, БГУИР и крупные резиденты ПВТ, передает БелТА.

На первоначальном этапе планируется принимать на обучение около 180 абитуриентов. Рбучение будет платным, без бюджетного финансирования. Для одаренных ребят планируется разработать систему грантов.

В правительстве обратили внимание, что в новом вузе будут готовить кадры в целом для страны, чтобы развивать цифровизацию экономики.
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