В Беларуси будет до 23 градусов тепла

Во вторник, 15 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +12°C по северу до +23°C по югу страны. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +9.. +11°C, днем +15.. +17°C, вечером +12.. +14°C.

По данным Белгидромета, 16 октября республика в основном будет находиться на западной периферии антициклона, смещающегося на Верхнюю Волгу России; по северо-западу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по северо-востоку до +12°С по западу, максимальная днем +14..+21°С, по югу до +23°С.

17 октября погоду в республике будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу +19..+21°С.