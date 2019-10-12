Объявлены участницы полуфинала «Мисс Беларусь Plus Size»

Вместо 10 в полуфинал прошло 12 человек. В десятку, по словам организаторов, просто не влезли.

Как проходил отбор полуфиналисток?

И какие звёздные эксперты делились знаниями на этих выходных

Каждую неделю девушки проходят испытания и занимаются с экспертами проекта, которые дают задания участницам. Успешность выполнения рассчитывается в баллах. Набравшие наибольшее количество на предыдущих этапах – проходили в полуфинал. Также было объявлено голосование на сайте «Комсомольской правды в Белоруссии» – его победительница проходила в полуфинал автоматически. Ею стала Дарья Ващилина из Минска.

В субботу 20 участниц в выставочном зале LIBRA (https://libra-gallery.by/) девушки встретились с экспертами минувшей недели. Программа была подобрана не случайно и получилась насыщенной:

- Секс-консультант, социальная активистка и адвокат тела Зоя Прышывалка (https://www.facebook.com/zoya.pryshyvalka) рассказала, как принять сексуальность в своём теле.

Сегодня женщины, не отвечающие стандартам конвенциональной красоты, часто сталкиваются с буллингом, а их сексуальность не признаётся и является табу.

Ради одобрения и права считаться сексуальной, многие из них рискуют здоровьем и психикой. Поэтому, чем чаще в обществе будут говорить о привлекательности без привязки к весу, тем скорее обычные женщины смогут избавиться от неврозов, спровоцированных давлением глянцевых стандартов человеческого тела.

- Блогер, тренер по этикету и деловому общению Оксана Зарецкая (https://www.facebook.com/okcygen) научила девушек производить благоприятное первое впечатление, а также поделилась секретами светской беседы и нетворкинга.

В Киеве участницы конкурса будут постоянно находиться на людях. То, насколько быстро девушки сумеют расположить к себе финалисток других стран, как будут общаться и вести себя, повлияет на оценку международного жюри. Готовиться к этому девушки начали на мастер-классе Оксаны Зарецкой.

- Также в Киеве жюри будет оценивать, насколько интересно и успешно потенциальная королева несёт в массы идеи бодипозитива. Прокачаться в ведении социальных сетей участницам помогали популярные фэшн-блогеры: основательница проекта по формированию и развитию стиля Fashion Blogger & Stylist Татьяна Щербакова (https://www.instagram.com/tanyashcerbakova/) и ведущий блога о путешествиях, а также единственный мужчина в Беларуси, пишущий о мужской моде Илья Трофиненков (https://www.instagram.com/trifonenkov/).



- Ведущий тренер авторских курсов, доцент по специальности «Искусство» Ирина Кабанова (https://www.facebook.com/irynakabanava) провела для участниц мастер-класс по управлению голосом и технике речи. Поскольку главное, что будут оценивать жюри – то, как девушка держится, общается, насколько она умеет захватывать внимание и удерживать его.

Вечером, когда обучающая часть осталась позади, началась церемония вручения роз. Национальный директор конкурса «Мисс Беларусь Plus Size» Евгения Тюленева по очереди обращалась к каждой девушке, давала обратную связь и, если участница проходила в полуфинал, дарила розу. Роз в субботу вместо 10 вручили 12. По словам организаторов, в проекте участвуют настолько сильные девушки, что выбрать десять было невозможно.

Уже на следующий день участницы собрались снова. На этот раз – для обучения столовому этикету у Оксаны Зарецкой.

ФОТО: Дарья Бурякина и Татьяна Карпенко.

Совсем скоро из этих 12 девушек в проекте останется только пять. Именно они поедут в Киев на международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size» и представят Беларусь 5-10 ноября 2019 года.