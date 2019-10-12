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15. 10. 2019

МТС запустил новую опцию «Турбокнопка за границей»

«Турбокнопка за границей»: МТС запустил новую опцию в роуминге. Она увеличивает суточный объем высокоскоростного интернета в рамках услуги «Unlim за границей». Стоимость одного подключения — от 7,5 рублей.

Если суточная квота высокоскоростного интернета в услуге «Unlim за границей» израсходована, а вы хотите продолжать пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, теперь можно воспользоваться «Турбокнопкой за границей». Активировав услугу, абонент получает 100 Мб интернет-трафика на максимальной скорости.

В течение суток количество подключений к опции «Турбокнопка за границей» не ограничено. По истечении суток – она отключается автоматически. Стоимость списывается за каждое подключение.

Активировать «Турбокнопку за границей» можно с помощью USSD-запроса *735# или в приложении «Мой МТС». Подробнее читайте здесь.

Использовать новую опцию можно только в рамках услуги «Unlim за границей».

«Unlim за границей» — это безлимитный по объему мобильный интернет в роуминге, первые 100 МБ в сутки в рамках услуги предоставляются на максимальной скорости. Подробнее об услуге здесь.
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