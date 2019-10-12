Фарм-команда «Цмоки-Минск» сыграет товарищеские матчи с баскетбольными клубами Абу-Даби

15 октября дружина, сформированная из игроков резервной и молодёжной команд «Цмоков», по приглашению Совета Абу-Даби по спорту отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где примет участие в тренировочном лагере и проведёт четыре товарищеских матча с местными коллективами.

Визит состоится в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по Спорту и при содействии спортивного клуба «Бани Яс» и Посольства Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах. Также во время рабочей поездки исполнительный директор-генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина в качестве главы белорусской делегации встретится с представителями спортивных и баскетбольных организаций ОАЭ, которые приняли участие в организации соревнований и взяли все расходы по приглашению нашей команды на себя.

- Данный визит полностью вписывается в формат взаимодействия Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, который строится на прочной основе отношений между лидерами двух государств, где спортивная дипломатия является важнейшей частью сотрудничества стран, - пояснил председатель БФБ Максим Рыженков. - Цель данного проекта – установить прямые контакты между федерациями баскетбола двух стран, а также наметить первоочередные шаги по укреплению двустороннего сотрудничества в вопросах развития вида спорта. Мы благодарны Президентскому спортивному клубу за предложение по организации данного визита и полную поддержку в его реализации.

Состав команды «Цмоки-Минск»: Иван Терехов, Даниил Борисевич, Станислав Ульянко, Тимофей Поролев, Антон Вашкевич, Константин Сацук, Вадим Стубеда, Андрей Рогозенко, Кирилл Васковцов, Никита Гадун, Арсений Тугаринов, Давид Одиах, Владислав Близнюк, Роман Щербаков.

Главный тренер – Александр Подерачёв, ассистент – Алексей Пынтиков.