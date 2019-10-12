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15. 10. 2019

В Минске вынесли приговор за наркотики 37 обвиняемым

Минский городской суд 14 октября вынес приговор 37 фигурантам уголовного дела по распространению наркотиков. Как сообщил телеканал «Беларусь 1», большинство фигурантов совершали преступления в составе организованных групп «Белый и пушистый» и «Концерн Калашников». Правоохранители изъяли свыше семи килограммов наркотиков и психотропов.

Обвиняемые получили различные сроки, самые активные из них — от 10 до 15 лет лишения свободы. Двоих участников процесса освободили из-под стражи.

Судебный процесс проходил в минском СИЗО № 1. Среди фигурантов одна женщина (ее осудили на 14 лет заключения), остальные — мужчины в возрасте от 18 до 46 лет.
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