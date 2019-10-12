Hack4history: В IBB Minsk пройдет первый международный исторический хакатон

18-20 октября в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау (IBB Mинск) впервые пройдет международный исторический хакатон #Hack4history, в котором примут участие команды из Беларуси, России, Украины и Германии.

Первый международный исторический хакатон будет посвящен современным технологиям и IT-решениям в историческом образовании, популяризации мест памяти для молодежи о Второй мировой войне.

“На протяжении 5 лет IBB Dortmund совместно с IBB Минск реализуют проекты на тему европейской культуры памяти, в которых участвуют историки, журналисты и педагоги из Средней и Восточной Европы. Исторический хакатон мы проводим впервые и очень рады, что он вызвал большой интерес среди потенциальных участников. Мы надеемся, что новый формат мероприятия поможет участникам не только лучше понять друг друга, но и наладить профессиональное сотрудничество для реализации совместных проектов”, - отмечает Сабрина Бобовски, директор IBB Минск.

В #Hack4history примут участие 14 команд историков, преподавателей, музейных работников, представителей профильных НКО из Беларуси, России, Украины и Германии. Команды представят идеи проектов по популяризации культуры памяти о Второй мировой войне с помощью современных технологий: прототипы сайтов, мобильных приложений, мультимедийных проектов, интерактивных карт и др.

На протяжении 48 часов участники #Hack4history совместно с экспертами в области IT, дизайна, PR, истории и СМИ будут работать над прототипами образовательных IT-проектов. Три лучших проекта получат финансирование в качестве экспертной поддержки на сумму до 3000 евро в эквиваленте на доработку концепций до полноценных продуктов. С октября по март победители будут работать с экспертами, а готовые проекты представят на Форуме в Минске в марте 2020 года.

Менторами #Hack4history выступят: программист Дмитрий Мартынюк, редактор CityDog.by Яся Каралевич-Картель, рекламный консультант Юлия Ляшкевич, арт-директор 34mag.net и 34travel.me Кася Сырамолот, историк Алексей Браточкин, автор проекта "Прожито" Михаил Мельниченко, директор интерактивного агентства Red Graphic Надя Зеленкова.

Организаторами хакатона выступают Международный образовательный центр в Дортмунде (IBB Dortmund), Минский международный образовательный центр им. Й. Рау (IBB Minsk) совместно с фондом развития Брестской крепости, фондом «Холокост» (Россия), Украинской ассоциацией устной истории и при финансовой поддержке МИД Германии.