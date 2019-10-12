БТ запрещает копировать видеовыступления кандидатов в депутаты

Кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь выходит на финишную прямую. После завершения регистрации кандидатов начнется период предвыборной агитации. Все кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям, а также по городу Минску получат возможность обратиться к избирателям посредством выступлений на телеканале «Беларусь 3», а по Минской области – на телеканале «СТВ».

Не позднее 18 октября в Центризбиркоме состоится жеребьевка выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей на телевидении и радио. В соответствии с избирательным законодательством кандидатам предоставлена возможность выступить на безвозмездной основе на телевидении один раз.

Выступления кандидатов в депутаты начнутся 21 октября и пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого выступления ограничена 5 минутами. По телевидению все выступления будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – в промежутке с 19.00 до 20.40, за исключением 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала «Беларусь 3». Телеэфир всем участникам политической гонки предоставляется бесплатно. Не допускается использование в выступлениях аудио- и видеоматериалов.

В Белтелерадиокомпании заявляют, что в соответствии с пунктом 18 главы 2 Положения об организации и проведении выступлений и теледебатов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва записи выступлений и теледебатов хранятся в Белтелерадиокомпании и являются ее собственностью. Экземпляры (копии) записей выступлений и теледебатов гражданам и организациям не выдаются, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Использование записей выступлений и теледебатов без разрешения Белтелерадиокомпании не допускается.