Шоу «Импровизация» возвращается в Минск!

Уже 16 ноября в Минск снова приедут актеры самого непредсказуемого шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production — «Импровизация»!

Благодаря проекту жанр импровизационной комедии всего за несколько лет вырос в целое движение, а его постоянные участники – Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов – прокачали свои навыки до высочайшего уровня. Сейчас парни не задумываясь способны остроумно пошутить на любую заданную тему, ведь они лучшие в своем деле. Зрителей ждёт новая концертная программа, без сценариев и подготовок, созданная и сыгранная на ваших глазах в режиме реального времени.

Главная особенность проекта – полное отсутствие сценария. Все то, что происходит на сцене, становится неожиданностью не только для зрителей, но и для самих участников. Непредсказуемые ситуации, нелепые истории и абсолютно абсурдные образы – вот то, что предстоит примерить на себя кумирам миллионов. Комики уверяют, что каждый концерт уникальный. И в это с легкостью верится. Ведь сценарии и развитие всех импровизационных постановок будут зависеть исключительно от зрителей!

Дополнительная информация по телефону: +375(29) 5200000 Билеты у распространителей и на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by