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15. 10. 2019

«Надо будет обеспечить порядок в стране». Лукашенко назначил главу внутренних войск

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября назначил Юрия Назаренко - заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Назначая его, президент отметил, что Юрий Назаренко руководил Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск. 

«Вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска», - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
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