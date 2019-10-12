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15. 10. 2019

Лукашенко поручил превратить выборы в праздник

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября дал согласие на назначение Татьяны Колядко главой администрации Московского района Минска. Об этом сообщили в Администрации главы государства. Ранее она работала первым заместителем главы района.

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Президент поручил ей организовать процесс выборы «как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент». 

Согласовывая председателя Дрибинского райсовете Дмитрия Пимошенко на должность главы Мстиславского райисполкома Александр Лукашенко поинтересовался, знаком ли тот с новым регионом. Он напомнил о требовании искать новые направления развития в сельском хозяйстве.

На должность председателя Дубровенского райисполкома согласован Анатолий Лукашов, который является депутатом Палаты представителей.

Также Екатерина Лукьянова станет зампредседателя Госкомитета по имуществу, а Андрей Попов - генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу (Китай).
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