Лукашенко поручил превратить выборы в праздник

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября дал согласие на назначение Татьяны Колядко главой администрации Московского района Минска. Об этом сообщили в Администрации главы государства. Ранее она работала первым заместителем главы района.

Президент поручил ей организовать процесс выборы «как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент».

Согласовывая председателя Дрибинского райсовете Дмитрия Пимошенко на должность главы Мстиславского райисполкома Александр Лукашенко поинтересовался, знаком ли тот с новым регионом. Он напомнил о требовании искать новые направления развития в сельском хозяйстве.

На должность председателя Дубровенского райисполкома согласован Анатолий Лукашов, который является депутатом Палаты представителей.

Также Екатерина Лукьянова станет зампредседателя Госкомитета по имуществу, а Андрей Попов - генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу (Китай).