Ночь фитнеса вместо ночи музеев — в Минске более 50 спортивных заведений станут бесплатными на один вечер

Вечер фитнеса и спорта пройдет уже более чем в 50 спортивных заведений Минска, куда можно будет попасть бесплатно в этот четверг 17 октября с 18:00 и до закрытия. Полный перечень есть на сайте yopro.by, чтобы выбрать, куда пойти на открытые тренировки после работы можно воспользоваться картой. Вечер фитнеса и спорта — YoPRO Fitness Night пройдет в Минске уже во второй раз и организован он по принципу Ночи музеев: спортивные заведения откроют свои двери для всех желающих, чтобы дать возможность каждому потренироваться бесплатно и выбрать для себя любимое занятие.

В этот вечер организаторы подготовили и специальные фитнес-мероприятия. Например, в спортивном клубе Dvor (ул. Октябрьская 16к3) с 20:00 до 22:00 пройдет ЗОЖ-вечеринка, где будет специальный диджей-сет, мастер-классы, берпи-марафон с розыгрышами призов, протеин-бар на основе натурального йогурта YoPRO. Вход свободный, но нужно соблюсти дресс-код: пускать будут только в спортивной одежде. После этой вечеринки можно заглянуть на еще одну — в фитнес-клубе LifeStyle, которая продлится до полуночи.

В аквапарке “Фристайл” олимпийская чемпионка Александра Герасименя в 18:30 начнет проводить занятие по плаванию для взрослых, а под руководством семикратного Чемпиона Республики Беларусь, тренера USBC по боулингу, Дмитрия Шилкина можно будет научиться сбивать кегли. Заслуженная артистка и ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Марина Вежновец даст мастер-классы по хореографии в своей балетной школе.

По условиям в этот вечер можно посетить любое количество тренировок, а после каждой угоститься высокопротеиновым йогуртом YoPRO, главное — предварительно забронировать себе время посещения связавшись напрямую через администратора.

Фитнес-инициативу День фитнеса и спорта уже во второй раз в Минске организовывает компания Danone при поддержке Министерства спорта и туризма. Как рассказала бренд-менеджер компании Danone Анастасия Ганжа: «Если в прошлый раз мы предложили минчанам заняться фитнесом в субботу, то сейчас хотим учесть пожелания тех, кто много работает и кому в будний день подходят только вечерние тренировки после шести. Наша цель — мотивировать белорусов вести активный и здоровый образ жизни: выбрать подходящее занятие, соблюдать режим и питаться сбалансированно ”.

Часы работы каждый спортивный клуб определяет самостоятельно. В своем обычном режиме или с продленными расписанием до утра — это можно будет уточнить у администраторов, когда будете записываться на тренировку. Каждый минчанин сможет бесплатно заняться следующими направлениями: фитнес, хоккей, футбол, плавание, скалолазание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит. Прием заявок от спортивных заведений уже завершен, но организаторы говорят, что планируют проводить спортивные YoPRO-активации каждый сезон и привлекать как можно больше новых партнеров.