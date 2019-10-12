Белстат: доходы белорусов выросли на 6,8%

Реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси в январе – августе 2019 года увеличились на 6,8% к уровню января – августа 2018-го. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Среди денежных доходов оплата труда занимает 64,2%. На доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, приходится 7,7%, на пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению – 23,4%, доходы от собственности и другие доходы – 4,7%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby