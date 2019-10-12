В Беларуси сохранится теплая погода

В среду, 16 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +16.. +22°С. В Минске без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +13.. +15°С, днем +18.. +20°С, вечером +14.. +16°С.

По данным Белгидромета, 17 октября погоду в республике будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+11°С, максимальная днем +14..+16°С.

18 октября большая часть республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь северные районы останутся под влиянием малоактивного фронтального раздела. Сохранится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+9°С, максимальная днем +15..+17°С.