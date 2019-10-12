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16. 10. 2019

МТС меняет старые смартфоны и планшеты на новые по программе трейд-ин

МТС запустил программу трейд-ин. В салонах связи оператора можно сдать старый смартфон или планшет, стоимость гаджета будет зачтена при покупке нового устройства.

Как работает программа трейд-ин:

1. Приносите старое устройство в салон МТС без комплектующих (наушников, зарядного устройства, проводов USB, коробки);

2. Сотрудник офиса оценит его стоимость с помощью специальной программы. Эта сумма  будет зачтена при покупке нового оборудования;     

3. Если условия вас устраивают, приобретаете новый гаджет.

Стоимость старого оборудования будет определяться, исходя из прайса партнёра программы трейд-ин — компании «Мобитех». Цена нового устройства не должна быть ниже стоимости аппарата, который вы хотите сдать в трейд-ин. Также гаджеты должны быть в рабочем состоянии.

Перед тем, как отнести старое устройство в салон, вспомните логин и пароль, чтобы отключить  учетные записи. Если на iPhone включена функция «Найти iPhone», ее нужно деактивировать. На устройствах Android необходимо выйти из аккаунта Google.

Подробная информация на сайте оператора: https://www.mts.by/news/34142/
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