Опубликованы документы, регламентирующие порядок проведения Учредительного собрания национальной Аудиторской палаты

15 октября 2019 года Министерство финансов уточнило порядок проведения и созыва учредительного собрания Аудиторской палаты. Среди документов, появившихся на официальном ресурсе министерства, также опубликованы требования к членам правления организизации, регламент работы учредительного собрания и устав палаты.

Ольга Степанеева, директор «Делойт» в Республике Беларусь отметила серьезную роль события для профессионального сообщества республики, ведь аудиторы впервые соберутся вместе для проведения выборов кандидатов в палату.

«Члены правления организации избираются на трехлетний срок посредством тайного голосования. Решение по выбору оптимальных кандидатур является действительно важным для профессионального сообщества, поскольку кандидаты в случае избрания будут иметь возможность изменить и улучшить аудиторскую практику, содействовать внедрению международных стандартов аудита, а также повысить качество предоставляемых услуг. Мы поддерживаем желание министерства видеть в составе Правления кандидатов, обладающих не только теоретическими, но и практическими знаниями как в области учетных, так и международных стандартов», - пояснила г-жа Степанеева, сделав особый акцент на необходимости проведения открытой и прозрачной процедуры голосования, что непосредственно скажется на работе органа в дальнейшем.

Отметим, что в рамках учредительного собрания помимо избрания членов правления Организации, запланированы утверждение устава и членов контрольно-ревизионной комиссии Палаты. Согласно соответствующему положению, члены правления Аудиторской палаты в количестве семи человек избираются учредительным собранием организации. Квалификационные требования к кандидатам специфицированы по направлениям деятельности членов Правления.

Напомним, что мероприятие состоится 5 ноября 2019 года, с подробной информацией можно ознакомиться на официальном портале министерства финансов в разделе «Аудиторская деятельность».