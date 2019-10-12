Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2019, среда, 10:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
16. 10. 2019

Гомельские таможенники не дали ввезти в Беларусь марихуану

Источник фото: ГТК

Очередная попытка ввоза на территорию ЕАЭС марихуаны пресечена гомельскими таможенниками. Всего с начала года белорусской таможней возбуждено 141 уголовное дело по фактам перемещения наркотиков и психотропов.

При проведении таможенного контроля пассажирского поезда «Киев – Санкт-Петербург» гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС марихуаны.

Изначально на наличие в одном из вагонов поезда, следовавшего из Украины, запрещенных к перемещению веществ указала служебная собака. При проведении таможенных операций в нерабочем тамбуре обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. 

После установлен и пассажир поезда - гражданин Украины, в личных вещах которого также находилось подобное  вещество, по внешним признакам схожее с наркотическим средством – марихуаной.

Обнаруженные вещества направлены на экспертизу в Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, где эксперты подтвердили их отнесение к  опасному наркотическому средству, не используемому в медицинских целях, – марихуане. 

29-летний гражданин Украины задержан. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Всего с начала 2019 года белорусскими таможенниками уже возбуждено 141 уголовное дело по фактам перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропов, из незаконного оборота изъято более 623 кг наркотиков и 8 тыс. таблеток, содержащих в своем составе психотропы.

 

По материалам Гомельской таможни
Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.