Гомельские таможенники не дали ввезти в Беларусь марихуану

Очередная попытка ввоза на территорию ЕАЭС марихуаны пресечена гомельскими таможенниками. Всего с начала года белорусской таможней возбуждено 141 уголовное дело по фактам перемещения наркотиков и психотропов.

При проведении таможенного контроля пассажирского поезда «Киев – Санкт-Петербург» гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС марихуаны.

Изначально на наличие в одном из вагонов поезда, следовавшего из Украины, запрещенных к перемещению веществ указала служебная собака. При проведении таможенных операций в нерабочем тамбуре обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

После установлен и пассажир поезда - гражданин Украины, в личных вещах которого также находилось подобное вещество, по внешним признакам схожее с наркотическим средством – марихуаной.

Обнаруженные вещества направлены на экспертизу в Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, где эксперты подтвердили их отнесение к опасному наркотическому средству, не используемому в медицинских целях, – марихуане.

29-летний гражданин Украины задержан. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Всего с начала 2019 года белорусскими таможенниками уже возбуждено 141 уголовное дело по фактам перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропов, из незаконного оборота изъято более 623 кг наркотиков и 8 тыс. таблеток, содержащих в своем составе психотропы.

По материалам Гомельской таможни