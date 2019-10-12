В Беларуси впервые пройдет фестиваль электротранспорта

Сотни любителей электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и гироскутеров соберутся 26 октября на Лыжероллерной трассе (пр-т Победителей, 22) в Минске на официальное закрытие сезона электротранспорта.

— Этим летом в Беларуси электротранспорт стал особенно популярен. Мы решили собрать всех любителей этого экологичного транспорта и сделать большой праздник Minsk.ElectroDay, — рассказывает организатор Ольга Гаврашко. — Кульминацией фестиваля станут показательные любительские соревнования.

Участвовать в гонках смогут только те, кому уже исполнилось 18 лет. Заезды пройдут на комфортной трассе с новым асфальтированным покрытием и контруклонами. Все участники на время проведения соревнований будут застрахованы.

Победители и призеры будут определены в нескольких категориях по наименьшему времени преодоления дистанции. Все финишеры получат памятные медали.

Если у кого-то нет личного электротранспорта, то на фестивале будет возможность воспользоваться арендным электросамокатом.

Для болельщиков организаторы подготовили развлекательную программу: мастер-классы, фотозоны, выставка новых моделей, зоны активности для детей и фудкорт. Начало фестиваля — в 13.00.

Регистрация участников уже началась.