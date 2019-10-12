Белорусские вакансии для пенсионеров названы «работой мечты» в России

Белорусские вакансии для пенсионеров названы «работой мечты» на международной премии. Проект крупнейшей в республике сети аптек ADEL Леонида Томчина стал победителем конкурса внутрикорпоративных коммуникаций InterComm в Москве.

Белорусы стали победителями юбилейной премии. Эксперты назвали лучшим проект «Старший специалист», который реализует холдинг «Аптека Групп» (сеть аптек ADEL) при информационной поддержке агентства PR Vision. Белорусская сеть обошла такие компании, как «РТ Лабс» (дочерняя компания «Ростелекома»), Biocad, «Инвитро», Merck, «Туполев» и др. Всего же на конкурс было подано около 600 заявок.

Идея белорусского проекта принадлежит владельцу аптечного бизнеса Леониду Томчину. Его холдинг стал первым белорусским работодателем, открывшим вакансии для людей мудрого возраста. Проект решает две задачи: привлекает мотивированных сотрудников и создает новые возможности для активных белорусов старшего поколения.

Премия InterComm вручается с 2010 года лучшим проектам в сфере внутренних коммуникаций. Эксперты изучают и оценивают кейсы по формированию корпоративной культуры, развитию бренда работодателя, поиску, обучению и мотивации персонала.

Проект «Старший специалист» стартовал в январе. Аптечная сеть ADEL объявила набор на обучающий курс с дальнейшим трудоустройством. Соискатели старше 55 лет с фармацевтическим образованием смогли получить должность фармацевта или провизора, все остальные – администратора или консультанта.

Всего заявки на участие в проекте подали около 500 пенсионеров. До выпускного экзамена дошли 12, пять получили работу. Выпускники уже несколько месяцев работают администраторами в аптеках и специалистами в головном офисе. В сети ADEL планируют развивать проект дальше и вовлекать регионы.

«Проект «Старший специалист» показал, что люди с возрастом готовы и способны учиться новому и работать. Высокая мотивация, жизненный опыт и открытость – это их конкурентные преимущества. В результате мы получили сотрудников, которые своим примером вдохновляют коллег и посетителей. Сама инициатива и ее успех прекрасно иллюстрируют потенциал белорусского рынка труда и готовность людей менять устаревшие стереотипы. Мы рады и тому, что прогрессивные бренды, представленные в Беларуси, готовы присоединиться к проекту. Вместе мы сможем и дальше укреплять имидж страны на престижных международных профессиональных форумах», – отмечает владелец холдинга «Аптека Групп» Леонид Томчин.

Ранее команда холдинга «Аптека Групп», участвовавшая в реализации проекта, была признана лучшей в международном конкурсе «Пресс-служба года», который проводится среди компаний России, стран СНГ и Балтии. Белорусы увезли домой призовые места в нескольких номинациях и победили в главной – «Лучший проект и коммуникации в бизнесе».