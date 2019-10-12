В Беларуси сохранится теплая погода

По данным Белгидромета, 18 октября большая часть республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь северные районы останутся под влиянием малоактивного фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу до +20°С.

19 октября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +14..+21°С.