В Беларуси сохранится теплая погода

В четверг, 17 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу республики местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°С, по юго-востоку +20.. +22°С. В Минске: без осадков. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +11.. +13°С, днем +15.. +17°С, вечером +11.. +13°С.
По данным Белгидромета, 18 октября большая часть республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь северные районы останутся под влиянием малоактивного фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу до +20°С.
19 октября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +14..+21°С.
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