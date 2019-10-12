Беларусь и Абу-Даби продолжат двустороннее сотрудничество по развитию баскетбола

16 октября в Совете Абу-Даби по спорту состоялась рабочая встреча с участием руководства организации и представителей белорусской стороны.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Совета Абу-Даби по спорту Ареф аль-Авани, технический директор Совета Абу-Даби по спорту Талаль Мостафа аль-Хашеми, генеральный секретарь-исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина и Посол Республики Беларусь в Объединённых Арабских Эмиратах Андрей Лученок.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможности обмена опытом в рамках разработки и реализации совместных баскетбольных проектов, а также организацию ответного визита в Беларусь. Планируется, что участие в совместных кэмпах в Минске примут лучшие команды юношей и девушек из Абу-Даби. Также отдельно осуждалась тема развития олимпийского вида 3х3, проведение турниров и товарищеских игр.

Ареф аль-Авани заметил, что неоднократно бывал в белорусской столице. Так, например, в июне 2019 года генсек посетил церемонию открытия ІІ Европейских игр. Он отметил высокий уровень организации и проведения масштабных соревнований в нашей стране.

- Рады, что сотрудничество развивается в первую очередь благодаря личным контактам и взаимодействию между руководителями наших стран, - подчеркнула Анастасия Маринина. – Особой составляющей сотрудничества между странами является спортивная сфера, а у истоков совместных проектов стоит Президентский спортивный клуб. Мы надеемся на то, что работа по развитию баскетбола в обеих странах будет продолжена, команды Абу-Даби посетят с ответным визитом Минск и реализуются все намеченные проекты.

Напомним, что с 15 по 22 октября в Абу-Даби проходит визит белорусской баскетбольной делегации, который реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по Спорту. Проект осуществляется при поддержке спортивного клуба «Бани Яс» и Посольства Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах. Все расходы по организации визита – за счет принимающей стороны. Планируется, что фарм-команда «Цмокі-Мінск» сыграет товарищеские матчи с баскетбольными клубами Абу-Даби.