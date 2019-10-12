В минских роддомах вновь начали вручать подарочные коробки для новорожденных

В палате 5 родильного дома г. Минска торжественно вручили первую подарочную коробку MAMA PRO с полезными товарами для родителей и малыша: ее получила молодая мама, которая родила первенца в символическую дату – 14 октября, в День матери. Мальчик оказался богатырем – 4400 г. С этого дня такие коробки будет получать каждая женщина, ставшая мамой в роддомах столицы. Такая подарочная акция проходит в Минске уже во второй раз.

Проект по вручению подарочных коробок новоиспеченным мамам в минских роддомах впервые был запущен в январе 2019 года. Такую подарочную инициативу придумала команда образовательного проекта про осознанное родительство MAMA PRO и реализовала совместно с Министерством здравоохранения. За тестовый месяц коробки с вещами первой необходимости получили 2000 новоиспеченных мам по всей столице. В День Матери команда проекта поздравила всех будущих родителей приятной новостью: проект возвращается и развернется в еще бóльших масштабах.

Первый тестовый месяц вручения подарочных коробок был не просто приятной инициативой: в это время активно велась работа по дальнейшему развитию проекта и сбору отзывов. Кроме подарков (напомним, это были 16 полезных вещей для мамы и ребенка, в том числе подгузники, пеленки и игрушки), каждая мама получала письмо-анкету, где оставляла свои пожелания и рекомендации. После этого проект MAMA PRO запустил мобильное приложение для родителей с одноименным названием, и по отзывам пользователей и общению с ними стало понятно: будущие мамы ждут продолжения акции. Возвращение подарочных коробок стало возможным благодаря компании «БелВиллесден» (торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет»), которая стала официальным соорганизатором проекта.

– Основная аудитория наших магазинов – это семьи. Поэтому все, что связано с ценностью семьи, счастливым материнством, здоровыми детьми, близко нашей компании, – поделился Виктор Загорец, заместитель директора, начальник управления по организации торговли сети «Белмаркет». – Мы рады, что таким образом можем поддержать всех молодых родителей, для которых начинается новый и достаточно сложный этап в жизни. Такие проекты нужны не только мамам, но и папам, которые не всегда разбираются в тонкостях покупки средств для малыша. К слову, не секрет, что с появлением малыша расходов становится больше, поэтому мы еще и поможем с помощью скидочных карт сэкономить семейный бюджет.

– Поддержка проектов, связанных со сферами материнства и детства, для Министерства здравоохранения всегда была и остается приоритетной задачей, – отметила Юлия Савочкина, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси. – Мы дружим и сотрудничаем с проектом MAMA PRO уже три года: их идеи и инициативы близки нашему направлению развития. Результаты нашей совместной работы всегда очень плодотворные, и впереди нас ждут новые проекты. Приоткрываю завесу тайны: в этом году мы совместно с проектом MAMA PRO отправимся в 11 городов Беларуси, в которых пройдет республиканский конгресс MAMA PRO и дни открытых дверей в роддомах. Первый на очереди – Бобруйск, там день открытых дверей пройдет уже завтра.

Второй большой «тест-драйв» подарочных коробок продлится с 14 октября (День матери) по 15 мая (День семьи). Коробки будут дарить во всех родильных домах города Минска (в список также вошли РНПЦ «Мать и Дитя» и УЗ «Клинический родильный дом Минской области»). За это время планируют раздать 14 тысяч коробок с «приданым» для малышей.

– Выдавать подарочную коробку в роддоме молодой маме будут сразу после рождения малыша: в первые или вторые сутки, – рассказала Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5 городская клиническая больница г. Минска». – Таким образом, мама сразу сможет воспользоваться подарками, ведь там много полезных вещей и средств, которые пригодятся уже в первые дни жизни ребенка и облегчат заботы молодым родителям.

Состав новых подарков модернизировали. Второй раз мам и малышей будет радовать компания Bella Baby Happy, эксперт в области гигиены, которая положила в коробочку самые необходимые в первое время гигиенические продукты (от подгузников до лактационных вкладышей для мам). Компания Bambolina, эксперт в детском питании, позаботилась о том, чтобы мама не только вкусно кормила малыша, но и смогла записывать важные наблюдения в специальный блокнот для записей мамы. Присоединилась к акции компания IDS Borjomi Belarus, которая дополнила подарочный набор водичкой «Святой Источник Светлячок». Кроме этого, компания положила в коробку специальные фотокарточки, которые помогут маме запечатлеть счастливые моменты с малышом. К слову, скоро в роддомах совместно с компанией планируют организовывать целые фотозоны. Новоиспеченные мамы найдут в коробке и полезные подарки для себя: так, они смогут позаботиться о своем здоровье после родов, пройдя комплекс исследований от компании Synevo. Кроме всего этого, коробку дополнят товарами для малышей, игрушками и полезными книгами. Организаторы планируют делать дополнительные социальные акции, чтобы эта коробка становилась только больше.

– С момента окончания тестового режима акции в проекте произошло много изменений: мы развили интернет-портал Mamapro.by, открыли мобильное приложение MAMA PRO с полезными лекциями и видеоуроками, провели интеллектуальный квиз. Но неизменным оставалось одно: вопрос о продолжении акции, ведь будущие мамы очень ждали его, – поделилась руководитель проекта MAMA PRO, врач акушер-гинеколог Диана Мардас. – Как руководитель проекта хочу выразить благодарность Министерству здравоохранения РБ за вдохновение и компании «БелВиллесден», которая прониклась идеей проекта, поняла ее важность и необходимость и дала мощную партнерскую поддержку. Конечно, хотелось бы сделать акцию постоянной и радовать мам по всей Беларуси. Было бы здорово видеть в коробке больше белорусских производителей, поэтому сейчас мы открыты к общению с любыми компаниями, которые разделят с нами идею прекрасных подарков для молодых мам.

– Как здорово, что такие акции проводятся сегодня! Ведь молодой маме нелегко разобраться в многообразии товаров для малышей, – отметила известная певица, мама двоих детей и амбассадор проекта Искуи Абалян. – Я рожала первого ребенка больше 10 лет назад, второго – совсем недавно. И разница очевидна. В первый раз было сложно: я столкнулась почти с полным отсутствием выбора товаров для малышей. Во второй раз я приятно удивилась: столько наименований, что можно запутаться! Такие проекты дадут маме правильную поддержку, сориентируют ее в вопросах выбора товаров и услуг для себя и ребенка и научат правильно ухаживать за малышом.

В этот раз проект будет не просто акцией выдачи товаров и подарков в роддоме, а превратится в настоящую образовательную программу. Параллельно со стартом выдачи коробок команда MAMA PRO объявила о запуске образовательных дней на территории ТЦ «МОМО». Раз в месяц известные врачи-эксперты будут встречаться с будущими и состоявшимися родителями и делиться полезными знаниями в формате интеллектуальных игр и мастер-классов, а также вручать подарки. Первое мероприятие, большая лекция от диетолога, постоянного эксперта проекта MAMA PRO Марты Марудовой, состоится уже 27 октября. Гости встречи узнают о полезных продуктах для родителей и детей, научатся читать этикетки, а самые активные мамы сразу отправятся в шоп-тур по гипермаркету и смогут унести оттуда корзину полезных продуктов. Вход на мероприятия будет свободным.