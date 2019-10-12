В Киеве участница проекта «Мисс Беларусь Plus Size» Ванесса Морская-Уменне представит Нигерию

Благодаря Ванессе на конкурсе «Мисс Мира Plus Size» Нигерия будет представлена впервые. В Лагосе (родном городе отца конкурсантки) эта новость стала сегодня одной из самых громких и сделала Ванессу практически национальным достоянием.

Идею поехать не от Беларуси, а от Нигерии Ванесса предложила организаторам сама. «Я с детства понимала, что будто живу в двух мирах. В южном, где приветствуются пышные формы, африканская красота, и в северном, где пышные формы считаются отклонением. А я люблю свое тело – значит, и воспитание у меня не белорусское, а африканское. Характером я больше похожа на маму, но внешне, давайте говорить честно, какая из меня белоруска? Хотя в белорусском народном костюме я танцевала!» – говорит Ванесса.

К решению полуфиналистки организаторы отнеслись с пониманием. Конфликта не было. Напротив – команда проекта продолжит поддерживать Ванессу. «Мы обсудили вопрос, чтобы Ванесса представила Нигерию, и с ней, и с организаторами «Мисс мира». – Рассказывает Национальный директор проекта Евгения Тюленева. – Ванессу поддержали родные, её папа очень обрадовался. Но Ванесса будет готовиться с белорусками: у неё и гражданство белорусское, и начинала она с нами».

Участие афробелоруски и её подготовку к конкурсу поддержат белорусские бренды и дизайнеры. Так, например, шить платье для финального выхода будет Наталья Ляховец (дизайнер, работавшая с Полиной Гагариной, Лолитой и другими селебрити). Национальный костюм Ванессе предоставляет нигерийская сторона.

Краткая информация о Ванессе Морской-Уменне

Ванессе 23 года. Она родилась в интернациональной семье: её мама белоруска, папа родом из Нигерии. При рождении девушке было дано второе имя Адаоби, которое переводится, как «принцесса семьи».

Сейчас Ванесса работает организатором и ведущей мероприятий. Ещё девушка ведёт блог (https://www.instagram.com/vanessamorskaya), в котором своей энергией и харизмой вдохновляет подписчиц любить своё тело. А чтобы в будущем стало больше счастливых женщин, Ванесса хочет открыть бренд нижнего белья и кожаных аксессуаров, подчёркивающих выдающиеся формы.

Девушка никогда не стеснялась своей фигуры и не страдала от дефицита мужского внимания. На конкурсе хочет доказать женщинам, что пышные формы нравятся мужчинам. Главное – быть уверенной в себе и в собственной сексуальности.

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Ванесса Морская-Уменне стала одной из 20 девушек, которых выбрало жюри из 146 анкет. Затем участница прошла в полуфинал проекта и должна была побороться за место в топ-5, если бы не решение представить Нигерию.

Имена пятёрки от Беларуси организаторы объявят 17 октября. Именно эти девушки отправятся 5-10 ноября в Киев на «Мисс Мира Plus Size». Если победит Ванесса или представительница белорусской команды, в 2020 году этот международный конкурс может состояться в Минске.