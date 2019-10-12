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17. 10. 2019

Житель Рогачевского района шесть лет прятался от тюрьмы в лесу

Источник фото: Telegraf.by

Житель Рогачевского района около шести лет прожил отшельником в самодельной деревянной хижине в лесу, скрываясь от тюрьмы. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

В 2013 году жители района жаловались на кражи из их дач и деревенских домов. По версии оперативников, кражи мог совершать 47-летний местный житель. Но задержать его не успели – он исчез, а кражи прекратились.

Однако через несколько месяцев у людей снова стали пропадать из домов важные в хозяйстве вещи: посуда, бытовая химия и средства гигиены, свечки, батарейки, фонарики, газовые горелки, продукты и одежда.

Спустя несколько лет задержать мужчину удалось благодаря случайности. Местный охотник заметил в лесу странного мужчину с велосипедом и рассказал об этом участковому. В поисках таинственного велосипедиста милиционер в чаще наткнулся на бревенчатую хижину. Внутри на кровати спал мужчина, одетый в бушлат и шапку. Участковый, разбудив его, узнал в нем разыскиваемого сельчанина.
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