ИТ на 3-м месте по количеству вакансий

Сфера ИТ сохраняет свои позиции в ТОП-3 по доле в структуре вакансий на сайте rabota.tut.by. Данное направление уступает только «Продажам» и «Рабочему персоналу» и занимает 12,2% от общего количества вакансий.

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Количество ежедневно доступных вакансий в ИТ в 3 квартале увеличилось на 1,8% по сравнению со 2 кварталом 2019 года.

В 3 квартале было ежедневно активных 9787 ИТ-резюме

Доля резюме ИТ-специалистов снова выросла и достигла 5,5% от общего количества, размещенных на сайте rabota.tut.by. В 3 квартале база резюме пополнилась 5077 новыми резюме. Активнее всего работу в ИТ искали в сентябре.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 квартале 2019 года наблюдался значительный рост по ежедневно активным резюме - +17,7% (9787 резюме против 9 113 резюме).

ТОП в ИТ

Список наиболее популярных специализаций среди ИТ соискателей и работодателей почти не претерпел изменений. Традиционно данный список возглавили «Программирование, разработка» и «Инженер». Специализация «Тестирование» долго в ТОПе не продержалась (только 2 квартал 2019 года) и на её место пришли «Системный администратор» и «Интернет».

2,9 резюме на 1 вакансию

В течение нескольких последних кварталов тенденции ИТ-сферы и общего рынка труда немного расходятся. Так, например, в 3 квартале 2019 года общая конкуренция незначительно снизилась, а в области ИТ конкуренция подросла – 2,9 резюме на 1 вакансию.

Наиболее востребованными на протяжении всего 2019 года остаются QA-инженеры, Java-разработчики и PHP-разработчики. Ниже представлены популярные позиции с аналитикой заработных плат.

Среди Senior’ов медианное значение зарплаты у PHP подросло, а у .NET снизилось. Среди Middle’ов ситуация позитивнее – оплата труда выросла по всем анализируемым направлениям.

Медианное значение заработной платы – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.

Следует отметить, что более половины всех ИТ-вакансий рассчитаны на специалистов с опытом от 1 года до 3 лет. В свою очередь, около 53% всех резюме созданы соискателями с опытом более 6 лет.