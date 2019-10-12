Совместная рабочая группа «Sardinian-Belarus Working Group on Inclusion»

В период 07-13 октября 2019 г. Кальяри (Автономный Регион Сардиния, Италия) в рамках программы международного сотрудничества MOSTпосетила делегация специалистов в области инклюзивного образования из Беларуси. Данный визит ещё больше укрепил тесное сотрудничество в этой области.

Белорусскую сторону представили: Нина Викторовская (директор учреждения образования «Минский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»), Ольга Соловьёва (заместитель начальника центра учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», кандидат педагогических наук, доцент), Елена Фалевич (начальник отдела учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»), Елена Лемех (доцент кафедры специальной педагогики Института инклюзивного образования БГПУ им. М.Танка, кандидат психологических наук, доцент). Также делегацию сопровождала Вероника Ярошевич, представитель Итало-белорусского центра сотрудничества и образования «Сардиния».

Сардинские и белорусские специалисты приняли участие во Втором международном университетском форуме, посвящённом проблемам инклюзивного образования и проведённом на базе гуманитарного факультета Университета Кальяри (под руководством Донателлы Петретто, помощника ректора по вопросам инклюзивного образования).

Второй день проведения форума прошёл на базе Технического института «Бакаредда-Атцени» в сопровождении Джузеппе Арджоласа, руководителя Профессиональной ассоциации преподавателей по поддержке (специалистов, которые сопровождают педагогов-предметников в ходе учебного процесса в классе, где обучается в том числе ученик с физической инвалидностью либо с психофизическими особенностями развития).

В рамках презентаций и обсуждений в этот день были затронуты темы различий в подходах к формированию инклюзивного образования в Италии и Беларуси, белорусским участникам наглядно был продемонстрирован опыт данного института при его посещении, а также была возможность понаблюдать за работой преподавателя по поддержке во время урока.

Значимым пунктом программы стало и посещение известного на национальном и международном уровне I.E.R.F.O.P. (Европейского института по исследованиям и профессиональному образованию для людей с инвалидностью) под руководством Роберто Пили, после посещения которого все члены белорусской делегации приняли участие в пресс-конференции и церемонии награждения местных спортсменов с инвалидностью.

В ходе проведения данных мероприятий активно обсуждалась возможность дальнейшего итало-белорусского сотрудничества в сфере инклюзивного образования, по предложению Почётного Консула Беларуси на Сардинии Джузеппе Карбони и при поддержке Автономного Региона Сардиния было принято решение о формировании совместной постоянной рабочей группы «Sardinian-BelarusWorkingGrouponInclusion», состоящей из специалистов Беларуси и Италии и задачей которой станет углубление сотрудничества и организация новых мероприятий как на территории Италии, так и в Беларуси.