Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к детскому конкурсу песни «Евровидение-2019». В медиахолдинге состоялась встреча творческой команды официального представителя Беларуси на международном форуме Елизаветы Мисниковой с профессиональными стилистами. Они обсудили сценические образы юной исполнительницы и балета, который будет выступать с ней на гала-концерте 24 ноября в Гливице (Польша).

График подготовки Елизаветы к детскому «Евровидению-2019» очень насыщенный – вокал, хореография, встречи со стилистами, многочисленные интервью. Во время репетиций белорусская конкурсантка развивает дыхание, чтобы, по ее словам, с низких нот переходить на высокие и обратно, и при этом одновременно петь и танцевать. К слову, в «ярко-пепельном» хите теперь 40% английских слов от общего текста, а также новая аранжировка композиции. Помимо этого, расширен балет белорусской участницы, и теперь вместе с ней на сцене будут выступать четверо парней.

«Все они представители современной молодежи, которая позиционирует себя как приверженцы уличного стиля. Мы подготовили несколько эскизов образов, в которых ребята выйдут на сцену, но сошлись на том, что это будет sport luxe. В костюмах планируем использовать эластичные ткани и неопреновые сетки для легкости движений в номере», – отметила стилист Жанна Леонова, которая в предыдущие годы работала с такими представителями Беларуси на конкурсе как Надежда Мисякова, Руслан Асланов, Александр Миненок и Хелена Мерааи.

Напомним, в соответствии с Правилами международного Конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию «Пепельный» в интернете. На официальном сайте конкурса www.junioreurovision.tv уже доступна информация, что онлайн-голосование начнется в пятницу, 22 ноября. Начиная с этого дня, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов, можно будет выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе, участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед самим концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 10 минут.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни «Евровидение», а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза.

По традиции прямую трансляцию финального концерта будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24», а также официальный сайт медиахолдинга tvr.by.