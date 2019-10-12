Оппозиционных депутатов не зарегистрировали кандидатами

17 октября в Беларуси завершилась регистрация кандидатов в депутаты. Решением окружных комиссий было отказано в регистрации двух действующих депутатов, представляющих в Палате представителей оппозицию, - Анну Канопацкую и Елену Анисим.

смотрите также Лукашенко поручил превратить выборы в праздник Также отказано в регистрации кандидатами лидеру Движения «За Свабоду» Юрию Губаревичу, жене экс-кандидата в президенты Андрея Санникова журналистке Ирине Халип и ряду других оппозиционных претендентов. Вместе с тем среди зарегистрированных оказалась «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, которая ранее была замечена к компании главы государства. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby