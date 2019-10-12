Лукашенко прокомментировал задержание в Минске россиянки Богачевой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой, разыскиваемой Интерполом по запросу США. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, белорусские власти защищают интересы России и граждан Российской Федерации. "Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в ряде информационных источников в России началась накрутка вокруг этой темы, "целая революция поднялась", пошли обвинения в адрес него самого. Однако, по его словам, белорусские власти по-другому не могли поступить.