На выходных в Беларуси будет по-летнему тепло

В пятницу, 18 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +14..+20°C. В Минске существенные осадки не ожидаются (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +9..+11°C, днем +16..+18°C, вечером +10..+12°C.

По данным Белгидромета,19 октября погоду в стране будут определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +13..+20°С, по югу до +22°С.

20 октября погоду в стране будут определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +15..+21°С, по юго-западу до +23°С.