Минское "Динамо" потерпело пятое подряд поражение в КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" 17 октября разгромно уступили нижегородскому "Торпедо" в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккей лиги - 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).
Шайбы забросили: 0:1 - 10:56 Бочаров, 0:2 - 12:07 Шредер, 0:3 - 19:27 Жафяров, ГБ, 0:4 - 23:39 Гончарук, 0:5 - 50:01 Щехура, 0:6 - 56:36 Ураков.
Для динамовцев это пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ. Следующий матч они проведут 22 октября также дома против казахстанского "Барыса".
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