День виртуальной реальности пройдет в Минске

7 ноября 2019 года с 11:00 до 19:00 на двух площадках VR-центра AVALON в ТРЦ Galleria пройдет день виртуальной реальности.
На первой площадке, в Демонстрационном зале, будут организованы показы VR-фильмов из Польши, Литвы, Франции, Беларуси, Аргентины, Чехии и США. На второй площадке, в Лаборатории, пройдут спикер-сессии, воркшопы и закрытые демонстрации от специалистов из сферы производства и дистрибуции контента для виртуальной реальности.
Специальным гостем станет французский режиссер и продюсер Пьер Зандровиц представитель Atlas V, одной из самых влиятельных на сегодня компаний в сфере производства и дистрибуции VR-контента. Среди других гостей - польский режиссер Яцек Нагловски, автор VR-фильма “Whispers”, член Польской киноакадемии и лауреат более 40 кинопремий. А также Виталиус Жукас, креативный продюсер белорусско-литовского VR-фильма “Trail of Angels”, имеет более 20 лет опыта работы над медиа-проектами и в области креативных индустрий.
В программе показов:
Gloomy Eyes (Аргентина, Франция)
Whispers (Польша)
Le Cri VR (Франция)
Isle of The Dead (Франция)
1,2,3 ... Bruegel! (Франция)
Trail of Angels (Литва, Беларусь)
BattleScar (США, Франция)
A Fisherman's Tale (Франция)
Unparallel Reality (Беларусь)
The Metamorphosis VR (Чехия)
Firebird: The Unfinished (Франция)
Для дополнительной информации просьба звонить по телефону: +375 29 7531663
Проект организован студией иммерсивных решений « Feeling Digital » в рамках индустриальной платформы Минского международного кинофестиваля « Лiстапад » при поддержке посольства Франции в Республике Беларусь и Французского Института в Париже.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость