День виртуальной реальности пройдет в Минске

7 ноября 2019 года с 11:00 до 19:00 на двух площадках VR-центра AVALON в ТРЦ Galleria пройдет день виртуальной реальности.

На первой площадке, в Демонстрационном зале, будут организованы показы VR-фильмов из Польши, Литвы, Франции, Беларуси, Аргентины, Чехии и США. На второй площадке, в Лаборатории, пройдут спикер-сессии, воркшопы и закрытые демонстрации от специалистов из сферы производства и дистрибуции контента для виртуальной реальности.

Специальным гостем станет французский режиссер и продюсер Пьер Зандровиц представитель Atlas V, одной из самых влиятельных на сегодня компаний в сфере производства и дистрибуции VR-контента. Среди других гостей - польский режиссер Яцек Нагловски, автор VR-фильма “Whispers”, член Польской киноакадемии и лауреат более 40 кинопремий. А также Виталиус Жукас, креативный продюсер белорусско-литовского VR-фильма “Trail of Angels”, имеет более 20 лет опыта работы над медиа-проектами и в области креативных индустрий.

В программе показов:

Gloomy Eyes (Аргентина, Франция)

Whispers (Польша)

Le Cri VR (Франция)

Isle of The Dead (Франция)

1,2,3 ... Bruegel! (Франция)

Trail of Angels (Литва, Беларусь)

BattleScar (США, Франция)

A Fisherman's Tale (Франция)

Unparallel Reality (Беларусь)

The Metamorphosis VR (Чехия)

Firebird: The Unfinished (Франция)

Для дополнительной информации просьба звонить по телефону: +375 29 7531663

Проект организован студией иммерсивных решений « Feeling Digital » в рамках индустриальной платформы Минского международного кинофестиваля « Лiстапад » при поддержке посольства Франции в Республике Беларусь и Французского Института в Париже.