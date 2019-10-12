«Савушкин продукт» устроил день открытых дверей

В ходе экскурсии гости собственными глазами увидели процесс приемки молока, побывали в лаборатории, где свежее молоко проверяют на соответствие качеству по 50-ти параметрам, оценили уровень технического и технологического оснащения, санитарные условия на производстве. Гости получили ответы на все интересующие их вопросы и убедились в том, что выпуск молочной продукции на предприятии осуществляется в стерильных условиях: в замкнутом цикле, практически весь процесс автоматизирован.

«Интерес к промышленным экскурсиям в Беларуси растет: многие хотят своими глазами увидеть, как рождаются любимые продукты. Мы пищевое предприятие и у нас действуют очень строгие санитарные нормы и требования. Поэтому, даже несмотря на специально оборудованные галереи, ограничивающие доступ в цеха, но позволяющие прекрасно видеть весь процесс производства продукции, обеспечить постоянный доступ гостей на предприятие невозможно. Но, пообещав организовать дополнительный день экскурсий во время «Молочного фестиваля» мы свое обещание сдержали и открыли наши двери для тех, кто хотел, но не смог побывать у нас 30 августа», - отметили в компании «Савушкин продукт».

В экскурсиях, проходивших на протяжении всего дня, приняли участие более 450 человек, оставивших свои контакты и заявки накануне фестиваля «Облака молока».