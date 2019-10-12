AKUTE станут специальным гостем на концерте THE RASMUS в Минске

31 октября белорусская группа AKUTE выступит в качестве специального гостя на сольном концерте известной финской команды THE RASMUS в столичном PRIME HALL. Мероприятие пройдет в рамках европейского юбилейного тура.

Именно AKUTE откроют третий официальный концерт THE RASMUS в Минске, который приурочен к 15-летию альбома Dead Letters. На выступлении музыканты представят композиции со своего нового пятого студийного альбома, который так и называется – 'V'. Услышат гости концерта и лучшие песни с предыдущих четырех пластинок.

Роман Жигарев, бас-гитарист и автор текстов AKUTE, так отзывается о приглашении выступить в данном статусе на концерте одной из самых популярных рок-групп северной Европы: “Мы рады такой возможности поддержать зарубежных гостей. Вечер 31 октября обещает быть незабываемым”.

THE RASMUS – финская группа, которая выпустила девять альбомов, распроданных более чем 4 миллионами копий по всему миру. Но именно пятый студийный альбом Dead Letters и бессмертный хит «In the Shadows» принесли группе мировой успех в 2003 году.

AKUTE — белорусская группа из Могилева, которая определяет свой стиль как «диско-декаданс». Победители национальных и международных рок-премий и конкурсов: «Рок-каранацыя», Basowiszcza, «Даём рады», «Героі году» и др. Группа постоянно участвует в крупнейших летних оупен эйрах Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Музыканты играли с такими звездами, как Джон Ньюман, Kasabian и Софи Эллис-Бекстор, а также выступали на одной сцене вместе c Placebo (группу выбрали сами британцы).

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Что: концерт THE RASMUS

Когда: 31 октября

Начало: 19:00

Где: Минск, PRIME HALL

Билеты: от 79 рублей