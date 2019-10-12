В Минске состоялась премьера киноальманаха, который поднимает проблематику прав ребенка в Беларуси

16 октября в минском кинотеатре сети Silver Screen состоялась премьера киноальманаха белорусских кинематографистов на тему прав ребенка. В альманах вошли фильмы «На пороге молчания» (режиссер Кирилл Ерохин), «Рыба дзён маіх» (режиссеры Дмитрий Рачковский, Андрей Кривецкий,) «План по детям» (режиссер Янина Ращинская), «Тихая Та» (режиссеры Кристина Шендолесова, Виктор Бойко). На премьеру фильмов пришло около 200 человек: режиссеры, кинокритики, съемочные группы, а также партнеры проекта.

Координатор проекта, заместитель директора Мастерской социального кино Воробей Константин:

«В очередной раз мы смогли создать возможность снять фильмы и высказаться на острую проблематику дебютантам и молодым кинематографистам. Тематика прав ребенка была выбрана нами не только в связи с ее актуальностью, но и потому что права человека, ответственность и дальнейшее развитие общества начинается непосредственно с прав ребенка. Своими фильмами авторы провоцируют дискуссию, стараются обратить внимание на темы буллинга в школе, сексуальное насилие, права на семью. Также для авторов это и образовательный проект, ведь когда у молодых кинематографистов появляется возможность снимать, они могут профессионально расти и анализировать свои ошибки».

Старший сотрудник по вопросам политики Офиса Посольства Королевства Нидерландов в Беларуси Дмитрий Маркушевский:

«В Королевстве Нидерландов считают очень важной поддержку и охрану прав человека, защиты уязвимых групп таких как дети и молодежь, содействие их гражданской активности. Именно эти темы вошли в проект «Аб’ектыў_на: Правы дзіцяці» в рамках которого были сделаны фильмы, которые очень важны для местного сообщества и общества в целом».

Фильмы были сняты в рамках проекта поддержки молодых кинематографистов Мастерской социального кино «Аб’ектыў_на: Правы дзіцяці» при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Проекты были отобраны в результате открытого питчинга в феврале 2019 г. и получили техническую поддержку от компаний First Rental и кинокомпании Ивана Маслюкова. Консультантами на этапе отбора проектов выступили белорусские режиссеры и сценаристы Андрей Курейчик, Влада Сенькова, Анастасия Мирошниченко, Андрей Полупанов, Сергей Анцелевич.

После закрытого премьерного показа, в кинотеатре Silver Screen состоится открытый сеанс киноальманаха, а также состоятся показы в 18 городах Беларуси в течение ноября-декабря 2019 года. Фильмы «На пороге молчания» и «Рыба дзён маіх» также можно будет увидеть в рамках внеконкурсного показа Национальной программы кинофестиваля «Лістапад».