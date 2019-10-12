О чем говорят картины? Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный выставке «Художник и город»

Ольга Жукова, руководитель отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь): «Мы подготовили этот проект для тех, кто по каким-либо причинам не смог посетить выставку, и для тех, кто хочет узнать о тайных смыслах, заложенных в полотнах, и о задумках творца. В нашем проекте картины по-настоящему оживают и рассказывают о себе. Раскрыть глубину работ нам помогла сама автор, а также друг и партнер нашего проекта - научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси – Никита Монич».

В 2019 году банка ВТБ (Беларусь) шестой год подряд выступил генеральным партнером экспозиции «Художник и город». В рамках выставки в этом году минчане и гости столицы стали участниками различных творческих акций: «Свободный мольберт», «Cinemascope» (кинопоказ под открытым небом), «Sound Minsk». 6 сентября арт-галерея переехала в Брест: открытие выставки связано с празднованием тысячелетия города.