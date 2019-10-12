В Беларуси в понедельник будет тепло и почти без осадков

В Беларуси в понедельник, 21 октября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами сохранится туман.
По данным Белгидромета, ветер будет юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +15°С до +20°С, по югу до +22°С.
В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха утром +9.. +11°С, днем +17.. +19°С, вечером +11.. +13°С.
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