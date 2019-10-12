Россия упрощает получение гражданства РФ белорусами

Правительство России одобрило проект закона, по которому белорусов и украинцев при получении гражданства будут считать носителями русского языка без собеседования. Они смогут получить статус носителя русского, если лично подадут специальное заявление и будут соответствовать другим требованиям закона.

Сейчас носители русского языка могут претендовать на гражданство уже через год после момента въезда на территорию страны, для неносителей этот срок составляет 8 лет.

На данный момент носителями русского языка считаются те, кто постоянно проживает на территории России (или раньше проживал), а также их дети и внуки.