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21. 10. 2019

Лукашенко не собирается отменять смертную казнь

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси не намерен лично отменять применение смертной казни в стране. Об этом Александр Лукашенко заявил во время выступления в Академии управления при президенте. По его словам, отменить смертную казнь может только белорусский народ.

Глава государства отметил, что этот вопрос сейчас не является большим барьером для общения с Западом, сообщили в Администрации главы государства.

При этом он привел пример ряда громких уголовных дел, в том числе убийство матерью девятимесячного ребенка.

«И я говорю, если бы это у вас было, вы бы как относились к этой мере наказания?» - сказал президент.

 
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