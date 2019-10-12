Фитнес-клуб приглашает жителей Пинска на бесплатную тренировку

Бесплатно позаниматься в фитнес-клубе «Адреналин» пинчане смогут 25 октября в 17:30 на «Открытой тренировке TEOS», а самый активный ее участник получит в подарок недельный запас высокобелкового йогурта TEOS от компании «Савушкин продукт».

На занятии в Пинске любители здорового образа жизни смогут попробовать себя в тренировке по Step Interval – смеси классической степ-аэробики и силовых упражнений. Фитнес-инструкторы практикуют Step Interval по принципу интервальной тренировки, то есть кардиоупражнения на степе чередуются с силовыми упражнениями на руки, плечи, грудь и спину. Такая тренировка хорошо нагружает ноги, пресс и ягодицы.

«Вследствие такого подхода лучше прорабатываются все группы мышц, а аэробная нагрузка помогает эффективно сжигать жир и улучшить рельеф. Первый результат от регулярных тренировок появится же через месяц, а в сочетании с правильным питанием можно достичь еще большего эффекта», – отмечают в фитнес-клубе «Адреналин».

Для записи на тренировку достаточно пройти онлайн-регистрацию – приглашены будут первые 30 человек, подавшие заявки. Занятие проведут опытные фитнес-инструкторы Алексей Ярошук и Анна Стерлягова.

Участников разделят на две группы. Первая – начнет с беседы о правильном питании с тренером, а другая – с тренировки. Затем группы поменяются местами. После занятия все соберутся вместе, чтобы задать дополнительные вопросы тренерам, сделать фото на память и попробовать высокобелковый йогурт.

«Гиподинамия и неправильное питание – бич современного общества. Мы хотим напомнить белорусам, что активный образ жизни и правильное питание – основа здоровья. Наш проект позволяет бесплатно познакомиться с разнообразными направлениями фитнеса, чтобы подобрать свое, а на примере греческого йогурта TEOS и других продуктов мы объясняем, как правильно составить свой ежедневный рацион, чтобы он был максимально сбалансирован», – рассказали в компании «Савушкин продукт».

«Савушкин продукт» реализует годовой ЗОЖ-проект «Открытая тренировка TEOS» совместно с сетью фитнес-клубов «Адреналин», чтобы помочь всем желающим сформировать полезные привычки и укрепить свое здоровье. Бесплатные тренировки проекта «Открытая тренировка TEOS» по разным направлениям фитнеса с успехом прошли в Минске, Бресте, Лунинце, Волковыске, Гомеле – Орша.