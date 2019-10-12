Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2019, понедельник, 17:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
21. 10. 2019

Фитнес-клуб приглашает жителей Пинска на бесплатную тренировку

Бесплатно позаниматься в фитнес-клубе «Адреналин» пинчане смогут 25 октября в 17:30 на «Открытой тренировке TEOS», а самый активный ее участник получит в подарок недельный запас высокобелкового йогурта TEOS от компании «Савушкин продукт».

На занятии в Пинске любители здорового образа жизни смогут попробовать себя в  тренировке по Step Interval – смеси классической степ-аэробики и силовых упражнений. Фитнес-инструкторы практикуют Step Interval по принципу интервальной тренировки, то есть кардиоупражнения на степе чередуются с силовыми упражнениями на руки, плечи, грудь и спину. Такая тренировка хорошо нагружает ноги, пресс и ягодицы.

«Вследствие такого подхода лучше прорабатываются все группы мышц, а аэробная нагрузка помогает эффективно сжигать жир и улучшить рельеф. Первый результат от регулярных тренировок появится же через месяц, а в сочетании с правильным питанием можно достичь еще большего эффекта», – отмечают в фитнес-клубе «Адреналин».

Для записи на тренировку достаточно пройти онлайн-регистрацию – приглашены будут первые 30 человек, подавшие заявки. Занятие проведут опытные фитнес-инструкторы Алексей Ярошук и Анна Стерлягова.

Участников разделят на две группы. Первая – начнет с беседы о правильном питании с тренером, а другая – с тренировки. Затем группы поменяются местами. После занятия все соберутся вместе, чтобы задать дополнительные вопросы тренерам, сделать фото на память и попробовать высокобелковый йогурт.

«Гиподинамия и неправильное питание – бич современного общества. Мы хотим напомнить белорусам, что активный образ жизни и правильное питание – основа здоровья. Наш проект позволяет бесплатно  познакомиться с разнообразными  направлениями фитнеса, чтобы подобрать свое, а на примере греческого йогурта TEOS и других продуктов мы объясняем, как правильно составить свой ежедневный рацион, чтобы он был максимально сбалансирован», – рассказали в компании «Савушкин продукт».

«Савушкин продукт» реализует годовой ЗОЖ-проект «Открытая тренировка TEOS» совместно с сетью фитнес-клубов «Адреналин», чтобы помочь всем желающим сформировать полезные привычки и укрепить свое здоровье. Бесплатные тренировки проекта «Открытая тренировка TEOS» по разным направлениям фитнеса с успехом прошли в Минске, Бресте, Лунинце, Волковыске, Гомеле – Орша.
Это Интересно
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.